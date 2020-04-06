شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA)يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 27 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط