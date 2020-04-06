شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 704 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي قد يضغط على السهم للوصول لمستويات قد تصل الى 670 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670.0 بينما مستوى المقاومة هو 710.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط