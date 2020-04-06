شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الخضراء حيث اغلق عند مستوى 13٫99 ريال، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة وبالتزامن مع اقتراب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 13٫20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.75 وبين مستوى المقاومة هو 14.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط