شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 0٫427 ريال، بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 0٫39 ريال، وبالتزامن مع ظهور انحراف ايجابي على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 0٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫39 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.41 وبين مستوى المقاومة هو 0.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد