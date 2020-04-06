وزير النقل يؤكد قرصنة العدوان على شركات الملاحة البحرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد وزير النقل زكريا الشامي، استمرار دول تحالف العدوان في القرصنة على شركات الملاحة البحرية واحتجاز السفن في عرض البحر لعدة أشهر رغم حصولها على تصاريح من الـ “UNVIM”.

وأشار وزير النقل خلال لقائه رئيس دعم شؤون بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اندرو بريملو، إلى أن العدوان يحتجز حاليا في عرض البحر عشر سفن مشتقات نفطية وخمس سفن تحمل مواد غذائية وسفينة تحمل مادة الغاز .. مؤكدا أن تحالف العدوان يسعى من خلال احتجاز السفن إلى زيادة معاناة الشعب اليمني والتضييق على شركات الملاحة.

واستغرب الوزير الشامي من تجميد نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من جيبوتي “UNVIM” إلي ميناء الحديدة للتفتيش والإشراف على السفن التي تصل الميناء رغم انه محور رئيسي في اتفاق ستوكهولم.. موضحا أن نقل اليونفم إلى ميناء الحديدة سيسهل دخول السفن إلى الميناء.

وطالب الأمم المتحدة، دعم استمرار الجسر الجوي الطبي ووضع آلية لنقل أكبر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة لتعذر علاجهم في اليمن.. لافتا إلى انه تم خلال الشهر الجاري نقل 30 مريضاً فقط عبر الجسر من بين 32 ألف حالة مرضية.

وتسأل وزير النقل عن المفهوم العام للجسر الجوي الطبي الذي يفترض أن تكون سلسلة من الرحلات الجوية لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المرضى.

بدوره أكد رئيس بريملو، أنه سيتم رفع المواضيع التي تم مناقشتها إلى رئيس البعثة الأممية .. مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية لفريق البعثة في ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن نجاح عمل بعثة الأمم وتحقيق خطوات ايجابية ملموسة لن يتم إلا بالتعاون والتنسيق المشترك بين حكومة الإنقاذ الوطني وفريق البعثة.

وناقش اللقاء الخطوات التي حققتها بعثة المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة والتسهيلات التي تقدم للبعثة وإجراءات التنقل داخل ميناء الحديدة بكل سهولة ويسر، وكذا الإجراءات ذات الصلة بعمل البعثة.