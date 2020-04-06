الإقتصادية العليا توجه دعوة لكافة المواطنين والتجار بشأن التعامل مع الأوراق النقدية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت اللجنة الاقتصادية العليا، اليوم، كافة الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال تقديم المعونات النقدية، والتجار، والمواطنين للحد من استخدام الأوراق النقدية، والاتجاه نحو استخدام النقود الإلكترونية في ظل تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وأشادت اللجنة الاقتصادية في بيان لها بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، بهدف مواجهة فيروس كورونا، بعد تصنيفه وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت إلى أن هذه الإجراءات نابعة من إدراك وحرص القيادة السياسية على أبناء الشعب من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة، وتوخي الدقة والحذر من كافة الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي الى انتشار الوباء، خاصة في ظل ما أحدثه العدوان من تدمير في البنية التحتية والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية، والحصار المتسبب في منع وصول الأدوية والمحاليل الطبية .

وقالت اللجنة “استشعاراً للمسؤولية الوطنية وإدراكاً من اللجنة الاقتصادية العليا، لما قد يسببه تزاحم جموع المواطنين على مراكز صرف المساعدات النقدية بشكل خاص، وتعامل المواطنين بالنقد الورقي بشكل عام من أضرار صحية تساهم بشكل كبير في احتمالية انتشار الفيروس في حالة ظهوره لا قدر الله؛ فإنها تدعو كافة الجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال تقديم المعونات النقدية، وكذا كافة التجار ورجال المال والأعمال، وكافة المواطنين للحد من استخدام الأوراق النقدية، والاتجاه نحو استخدام النقود الإلكترونية بدلاً عنها”.

وأكدت اللجنة أن بلادنا قد قطعت خطوات كبيرة في مجال النقد الإلكتروني، وأصبحت تمتلك وسائل تداول نقدي متقدمة، ومنظومة رقابة الكترونية فعالة، وبغطاء نقدي 100% وتحت رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني .