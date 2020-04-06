شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات لتوفير احتياجات الأسواق من المستلزمات الطبية والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية ظهور أزمة كورونا في مصر، تسعى الدولة عبر عدد من القرارات والإجراءات لمواجهة التداعيات السلبية على كل القطاعات، وكذلك العمل على توفير المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات بالسوق الداخلى، إضافة إلى قرارات أخرى لتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات.

فيما يلى أهم قرارات وزارة الصناعة والتجارة لضبط توفير المنتجات في الأسواق، وكذلك قرارات مهمة لإتاحة المطهرات والمستلزمات الطبية في الأسواق:

-وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه.

-وقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر لتوفيرها للسوق الداخلى.

-تسهيل الخدمات الرسمية لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات.

- إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية لهيئة الشراء الموحد.

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- مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما.

- إطلاق 12خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على المصنعين.

- فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة لمدة عام.

- السماح بنقل الخامات وعمال المصانع خلال فترة حظر التجول.

وتكثف وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، من جهودها خلال الفترة الحالية، والعمل بقوة فى المرحلة الحالية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، لتصنيع مدخلات الإنتاج الوسيطة محليا، وذلك مع إمكانية تضرر استيردها من الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا.