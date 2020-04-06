شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: انتشار فيروس كورونا أثر على إنتاج الورق بنحو 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت على إنتاج الورق بنحو 25% فقط من إجمالى الإنتاج الشهرى، موضحًا أن تراجع الإنتاج ظهر فى الكتب الخارجية بعد توقف الترم الثانى للدراسة وتراجع الكتب الخارجية والمراجعات التى يتم إنتاجها للطلاب نهاية كل ترم.

وأضاف خضر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جميع الأسر المصرية قامت بشراء الكشاكيل والكراسات قبل أزمة كورونا منذ يناير الماضى، وهو السبب فى منع تأثر حجم الإنتاج والمبيعات عليها، إلا أن استمرار أزمة كورونا لشهر يوليو وأغسطس المقبلين سيؤدى إلى تراجع إنتاج الكشاكيل والكراسات مع ما يتداول من احتمالية الغاء الدراسة مرة أخرى إذا ارتفع معدلات انتشار الأزمة واستمرار تفشى كورونا.

وأشار رئيس شعبة الورق، إلى أن مصر تستورد 60% من مدخلات إنتاج الورق ونصنع 40%، ولا يوجد أى أزمات من الدول التى نستورد منها وأبرزها البرتغال، وإندونيسيا، والصين، وألمانيا، وإيطاليا والنمسا، حيث إن التعاقد يتم مع الدول المستمرة فى عملها ولا يوجد توقف فى خطوط إنتاجها.

وأوضح أن سعر الورق المستورد يبلغ 16 ألف جنيه للطن، والمحلى 14.500 جنيه للطن، وتستورد المصانع المحلية مدخلات الإنتاج والمواد الخام مثل لب الورق أو المواد الكيماوية من الخارج، بالإضافة إلى مصاصة القصب وهى المادة الخام المحلية التي تستخدمها المصانع إلى جانب المستوردة، وتمثل الصناعة المحلية من الورق نحو 40% فقط.