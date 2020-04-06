هشام عز العرب عن مبادرة الخليج 365: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المصرفى البارز هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى- مصر، بمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، والتى شهدت استجابة واسعة من كبرى رجال الأعمال المصريين الذين حرصوا على تقديم تبرعات عينية وخصومات كبرى للأطقم الطبية.

ونشر "عز العرب"، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبر المبادرة، وعلق كاتبا :"فكرة ممتازة وتقدير ورد جميل التفانى فى العمل..ربنا يحميهم"، وعلق عدد من أصدقائه مشيدين بالحملة، ومؤكدين دور الأطقم الطبية الرائع فى التصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد.



هشام عز العرب

ويدير هشام عز العرب، البنك التجارى الدولى منذ عام 2002، ونجح "عز العرب" فى تحقيق معادلة صعبة وهى تقديم مستوى متميز من الخدمات المصرفية، نالت استحسان كثير من المتعاملين مع البنوك، وفى الوقت نفسه تحقيق أداء مالى قوى لدرجة جعلته يستحوذ على الحصة الأكبر من الوزن النسبى لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى، ويصبح هدف رئيسى لصناديق الاستثمار العالمية.

وخلال العام الماضى وحده، حصد البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، نحو 18 جائزة عالمية جاءت تتويجا لدور البنك عن نتائجه المتميزة على كل الأصعدة خلال عام 2019.

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واستجاب عدد كبير من رجال الأعمال الوطنيين لمبادرة الخليج 365، وتبرعوا بمواد عينية مثل توريد مكرونة لمستشفيات العزل مجانا لمدة شهر، وتوريد 150 طن أرز، ونصف طن فول معلب.