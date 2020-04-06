شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. "قياس" المشغولات الذهبية بالصاغة قد ينقل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت التحذيرات مؤخرًا من أن إعادة ارتداء "قياس" المشغولات الذهبية أثناء قياسها في محلات التجزية، قد يؤدى إلى نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، نتيجة قيام أكثر من شخص بارتداء نفس القطعة المشغولة، وهو ما يزيد من فرص انتقال الفيروس، لأن الذهب أحد المعادن الصلبة التي قد تحمل الفيروس.

وهنا يرى هانى جيد رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن الذهب ضمن المعادن التي يمكنها نقل الفيروس، لكنه أكد أن أغلب التجار يقومون بعملية غسل المشغولات الذهبية لديهم كل فترة، لتنظيفها وجعلها أكثر رونقا، وهذا كان يتم بشكل دائم حتى قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جيد لـ"الخليج 365"، أنه يتم استخدام جهاز "التراسونيك" في عملية تعقيم المشغولات من حين إلى آخر، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز لديه القدرة على تنظيف القطعة الذهبية والتخلص من أي فيروس أو ميكروب عليها، بجانب وظيفته الرئيسية وهى تنظيف المعدن الأصفر لجعله بشكل أفضل.

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وتابع رئيس شعبة الذهب، أنه يجرى وضع مطهرات وسوائل للتعقيم في جهاز "التراسونيك" تستخدم بصورة مستمرة الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية أن يقوم كل تاجر ذهب باتخاذ إجراءاته الداخلية للتنظيم المستمر من أجل الحفاظ على الزبائن من انتقال أي عدوى.

يشار إلى أن محلات بيع الذهب بالتجزئة تسمح للمشترى بقياس أكثر من قطع ذهبية في وقت واحد، وفكرة قيام مشترى أخر بارتداء نفس القطعة أو المشغول قد يكون وسيلة انتقال فيروس كورونا، لأنه ينتقل على الأسطح الصلبة.

في سياق آخر، تتوقع محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال يومي الجمعة والسبت، التزامًا بقرار الحكومة بحظر فتح المحال التجارى كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتراجعت مبيعات الذهب بصورة كبيرة خلال الربع الأول من 2020 نتيجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس بصورة كبيرة منذ مطلع العام الجارى، بسبب ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة منذ بداية العام.