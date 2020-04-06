شركة رور تدعم مبادرة الخليج 365.. وتتبرع بنصف طن فول معلب للمستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة رور للصناعات الغذائية، دعمها لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص. وفى إطار الاستجابة، أعلنت شركة رور للصناعات الغذائية، ومقرها العاشر من رمضان، عن تبرعها بنصف طن فول معلب، معتبرة هذا التبرع رسالة تقدير معنوى لأطقم الرعاية الصحية عن دورها فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتأكيد على شعور القطاع الخاص بالدور الحيوى لهؤلاء الأبطال، مشيرة إلى أنها سبق أن شاركت فى تحدى الخير، وتعاونت مع بنك الطعام فى توصيل المئات من كراتين المواد الغذائية لدعم العمالة غير المنتظمة. Advertisements

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