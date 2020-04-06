شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق 6 أكتوبر حتى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومي، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ٦ أكتوبر، أن السوق المصري يتمتع بوفرة جيدة من الخضراوات والفاكهة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بالعالم أجمع.

وأشار الفيومي في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة في قطاع الزراعة ساهمت بشكل كبير في توفير السلع الزراعية اللازمة لاحتياجات السوق والطلب المحلي، ما ساهم في عدم تأثر السوق بالظروف المحيطة بانتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك دولاً كبيرة أصبحت تعاني من تلك الأزمة ولكن بفضل الجهود المبذولة في قطاع الزراعة على المستوى المحلي لم يتأثر السوق المصري في هذه الأزمة.

وأضاف الفيومي أن قرار الحكومة بالسماح لمحلات الخضراوات والفاكهة بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع بالسوق المحلي حيث إن معدلات الطلب مستقرة حتى الآن، ومتوقع استقرار الأسعار لمعظم الأصناف خلال موسم شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن أسعار الخضراوات والفاكهة والفاكهة تشهد استقرارًا منذ بداية اعلان الدولة عن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي وهو ما ظهر حاليًا في تحقيق قطاع الخضراوات والفاكهة اكبر نسب انخفاض في معدلات التضخم وهو ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهرية نظرًا لزيادة المعروض وعن الاحتياج المحلي.