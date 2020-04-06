أخبار البورصة اليوم الأحد 5-4-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.968 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، ليسيكو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المنصورة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، جى بى اوتو، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

البورصة تخسر 7.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.968 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 145.1 مليون ورقة مالية بقيمة 365.4 جنيه، عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.74% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.6%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.63%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 591.7 ألف جنيه، 258.4 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.4 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 9272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10784 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1012 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 704 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

المصرية للاتصالات

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه لا يوجد أى مستجدات فى موقف الشركة، فيما يخص اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف فى حصتها فى شركة فودافون مصر بخلاف ما تم الإفصاح عنه، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافقت على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه.

جى بى اوتو

أكدت شركة جى بى اوتو، أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير لمواجهة تحديات أزمة سيولة بالشركة نتيجة غلق كلا من المرور والشهر العقارى، مع الأخذ فى الاعتبار أن كوفيد-19 سيكون له تأثير سلبى على وضع معظم الشركات التى تعمل فى مصر ومنها جى بى اوتو.