شكرا لقرائتكم خبر عن «المواشي» تستقر سعرياً .. وترتفع طلبا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن أسعار المواشي مستقرة في الفترة الأخيرة ولم تسجل أي زيادات مؤثرة، مشيرا إلى أن عدد الأغنام بالمنطقة الشرقية يقدر بنحو ٤ ملايين رأس، فيما أن الطلب ارتفع نهاية الأسبوع الماضي على شراء المواشي، وهو أمر متكرر مع صرف رواتب الدولة والقطاع الخاص.

ويتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تباين في أسعار المواشي بالمنطقة الشرقية، وسط قلة في المعروض، تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

وقال المطيري: إن هناك زيارات ميدانية مستمرة للأسواق لمعرفة أي تغيرات طارئة، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية لديها وفرة تغطي حاجة المستهلكين.

وأضاف إن الدولة حريصة على توفير الإمدادات الغذائية بكافة أشكالها واستقرار الأسواق ومتابعة مباشرة من القيادة الحكيمة.

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وأفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرا باستمرار دعم الأسواق المحلية باللحوم الحمراء، وفسحت الوزارة خلال أسبوع أكثر من ٧٠ ألف رأس من المواشي من عدد من دول العالم، كما أودعت خلال اليومين الماضيين ١١٠ ملايين ريال لأكثر من ٧٨ ألف مستفيد من الدعم المالي المباشر لصغار مربي الماشية في جميع أنحاء المملكة، ورفعت الوزارة الحظر المؤقت الذي فرضته سابقا على إرساليات المواشي الحية القادمة من جيبوتي.

وبينت الوزارة أن قرارها برفع الحظر جاء بعد زوال الأسباب الداعية له، مؤكدة أن كافة الإرساليات ستخضع كما هو متبع نظاما لكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الواردات من الأمراض.

وأضافت إنه تم رفع الحظر عن استيراد المواشي من السودان، وخلال هذا الأسبوع ستصل أولى الإرساليات. مشيرة إلى أن متوسط ما تستورده المملكة ٦ ملايين رأس من المواشي سنويا. وأن الإحصائية المشار إليها هي لحجم الاستيراد خلال أيام فقط. والإمداد مستمر طوال العام.