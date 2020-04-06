شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي أكاديا» بإطلالتها الجديدة تصل إلى معارض الجميح للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

وصلت السيارة العائلية متعددة الاستخدامات «جي ام سي أكاديا» إلى معارض شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شيفروليه وجي إم سي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وقد حصلت أكاديا 2020 على تحسينات كبيرة على تصميمها، بالإضافة الى تزويدها بتقنيات جديدة متطورة في مختلف فئاتها.

وتتألف عائلة أكاديا 2020 من أربع فئات مختلفة، يتفرد كل منها بمزايا تصميمية مختلفة، وخصائص تقنية متطورة، وهي SLE، وSLT، والفئة الجديدة AT4 ذات التصميم المستوحى من الدروب الوعرة، وأخيرًا الفئة الأكثر فخامة دينالي.

وقد اشتملت التحسينات الجديدة على التصميم الخارجي لأكاديا 2020، الشبك الأمامي الذي أصبح أكبر من ذي قبل، مع أضواء أمامية وخلفية LED جديدة على شكل حرف C.

أما الفئة الجديدة «أكاديا AT4» فتأتي بتصميم رياضي فريد يتميّز بلمسات من الكروم الأسود.

ميكانيكيًا، تقدّم أكاديا 2020، خيارات متنوعة من المحركات وفقًا للطراز. منها محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 أحصنة، وعزم دوران 365 نيوتن متر مع نظام التحكم الفعّال في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى محرك توربو جديد V4 سعة 2.0 لتر بقوة 230 حصانًا، وعزم دوران 349.8 نيوتن. جميعها متصلة بنظام نقل حركة أوتوماتيكي جديد من تسع سرعات مع ميزة التبديل الإلكتروني الدقيق.