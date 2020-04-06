شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دورة تدريبية في أسبوع استدامة الأعمال عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت «منشآت» على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها التخطيط الإستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.
وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك. ويأتي تنظيم أسبوع استدامة الأعمال بعد أن نظمت «منشآت» الأسبوع الماضي أسبوع إدارة الأزمات، وذلك ضمن سلسلة أسابيع سيتم تنظيمها على مدى الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات.
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