شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سداد القيم الضريبية بـ«الزكاة والدخل» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم تأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية، وإلغاء الغرامات على الأقساط المسددة. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة خلال المؤتمر اليومي لمتابعة تطورات فيروس كورونا الجديد إن «الزكاة والدخل» أطلقت عددًا من المبادرات لدعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن المبادرات من مارس إلى نهاية يوليو المقبل.

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