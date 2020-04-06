شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استلام القمح المحلي للموسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي «1441/1442» من خلال منصة «محصولي» على موقع المؤسسة اعتبارا من أمس الأحد.

وأضافت: إن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارا، وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

وأوضح محافظ المؤسسة م. أحمد الفارس أن المؤسسة وفروعها المحددة جاهزة لبدء إجراءات الاستلام، حيث تم تفعيل منصة محصولي عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية والتي تمكن المزارع من اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولاً إلى إيداع مستحقات المزارع المالية، والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام، حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة 3120 مزارعا مقابل 2764 مزارعا تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة 12.2%. وستوجه المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة «محصولي» رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الموقع الإلكتروني.