شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين لا توجد تقارير مهمة لهذا اليوم الثلاثاء 10:00 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف 03:00 تقرير قروض المستهلكين الأربعاء 02:00 ظهراً محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير الخميس Advertisements 08:30 تقرير إعانات البطالة الأسبوعي 08:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجين 10:00 تقرير معنويات المستهلكين 10:00 تقرير تجارة الجملة الجمعة السوق مغلق بمناسبة يوم الجمعة العظيمة 08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين 02:00 تقرير الموازنة الفيدرالية ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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