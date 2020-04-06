متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت مجموعة «اتصالات» استقالة سركان أوكاندان من منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية اعتباراً من مطلع الشهر القادم لأسباب شخصية.

* يجتمع مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في 9 إبريل القادم للنظر في تقديم موعد توزيع أرباح الأسهم المؤقتة للعام 2020، التي اعتادت الشركة توزيعها عن النصف الأول من السنة المالية وتحديد قيمتها.

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* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة إلى 11 إبريل الجاري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم.

* أعلنت شركة أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» تعيي فيناي بانداري في منصب المدير المالي للشركة.

* تعقد أسمنت رأس الخيمة اجتماع الجمعية العمومية فى 20 إبريل إلكترونياً للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.