شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت مجموعة «اتصالات» استقالة سركان أوكاندان من منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية اعتباراً من مطلع الشهر القادم لأسباب شخصية.
* يجتمع مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في 9 إبريل القادم للنظر في تقديم موعد توزيع أرباح الأسهم المؤقتة للعام 2020، التي اعتادت الشركة توزيعها عن النصف الأول من السنة المالية وتحديد قيمتها.
* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة إلى 11 إبريل الجاري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم.
* أعلنت شركة أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» تعيي فيناي بانداري في منصب المدير المالي للشركة.
* تعقد أسمنت رأس الخيمة اجتماع الجمعية العمومية فى 20 إبريل إلكترونياً للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.
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