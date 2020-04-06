«أدنوك للتوزيع» تفعّل خدمة «محطتي» للجمهور بدون رسوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بدأت شركة أدنوك للتوزيع، بتوفير خدمة «محطتي» التي تقوم من خلالها بتوصيل الوقود إلى سيارات العملاء في حال طلبهم للخدمة.

ويقوم الجمهور بالتواصل مع الشركة لإيصال الوقود إلى سياراتهم المتواجدة في مواقف السيارات، وتعبئتها بسعر البترول نفسه في المحطة العادية، من دون أية رسوم، أو تكاليف إضافية. وتتوفر الخدمة مع توفير معايير الأمن والسلامة في ظل الظروف الراهنة، وتتوفر خيارات الدفع عبر المحفظة الذكية المتوفرة بتطبيق الشركة، أو استخدام البطاقة البنكية من دون أي لمس للنقود. وتتوفر الخدمة حالياً في جزيرة أبوظبي، وجزيرة الريم.