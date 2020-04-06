شكرا لقرائتكم خبر عن انكشافات لـ«اتصالات» و«الواحة» و«دار التمويل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات أن لديها انكشافاً محدوداً على «إن إم سي للرعاية الصحية» والشركات الشقيقة يبلغ 8.37 مليون درهم.

من جهتها، قالت «دار التمويل»، إن إجمالي التسهيلات الممولة لشركة «إن إم سي» 37.4 مليون درهم، وبلغ صافي انكشاف التسهيلات غير الممولة لشركة الإمارات للصرافة 7.6 مليون درهم، مع مراعاة وجود هامش نقدي قيمته 7.7 مليون درهم.

وقالت «الواحة كابيتال»، بأنه ليس لديها أي مصلحة أو انكشاف على «إن إم سي»، باستثناء أسهم غير مباشرة، سندات قابلة للتحويل لشركة مملوكة بالكامل، بقيمة 1.38 مليون درهم.

من جهتها، أعلنت شركة ريم للاستثمار امتلاكها 3.67 مليون درهم في صكوك «إن إم سي» المستحقة في 2023.

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