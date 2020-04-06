«دبي للاستثمار»: علاقات الشركات التابعة لنا تشغيلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة دبي للاستثمار أنه ليس لديها أي كشف على ديون مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة أو أي تمويل أو استثمار أو عملية تأمين مع مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هنالك بعض الشركات التابعة لشركة دبي للاستثمار لديها علاقات تشغيلية وأعمال قائمة مع مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وهي:

شركة دبي للاستثمار العقاري، حيث أبرمت اتفاقية تطوير مع «إن إم سي»في 2015 لبناء مشروع مستشفى في «مردف هيلز» بعقد إيجار طويل الأمد، واستلمت الشركة 24 مليون درهم.

شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، حيث لديها اتفاقية تأجير طويلة الأمد مع المجموعة لمستشفى الملكي، ووقعت الشركة مذكرة تفاهم في 2019 مع المجموعة لإنشاء توسعة للمستشفى، وتم استلام دفعة مقدمة ب 9.1 مليون.

تقدم إميكول خدمات التبريد إلى «إن إم سي» والإمارات للصرافة، لمبانيهما في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ المبالغ المستحقة حتى مارس 2020 نحو 49.82 ألف درهم.