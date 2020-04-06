انكشاف البنوك على «إن إم سي» يتجاوز 8 مليارات درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أنور داوود، ومهند داغر:



قامت العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات، بالإفصاح عن أية انكشافات أو تعاملات مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية (إن إم سي هيلث)، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، بما في ذلك شركتا «فينابلر» و«الإمارات العربية المتحدة للصرافة».

ووصل حجم انكشاف حوالي 15 بنكاً ومجموعة مصرفية في الإمارات على «إن إم سي» وشقيقاتها، إلى حوالي 8.5 مليار درهم، منها حوالي 4.2 مليار درهم لمجموعة بنك أبوظبي التجاري (3.6 مليار درهم على «إن إم سي» وحدها و668 مليون درهم على «فينابلر»).

وصل انكشاف «دبي الإسلامي» و«نور بنك»، على «إن إم سي للرعاية الصحية» إلى 1.98 مليار درهم، منها 425.7 مليون درهم لـ«نور بنك»، ويشكل الانكشاف الكلي ما يقارب 0.7% من إجمالي موجودات البنك.

وأوضح البنك أنه بالتعاون مع الدائنين الأساسيين الآخرين، يقوم حالياً بمناقشات مع المجموعة ومستشاريها للتحقق من الوضع المالي وتحديد التدابير المحتملة لمعالجة حوكمة المجموعة والقضايا المالية.

وقال بيان لـ«دبي الإسلامي»: «إن المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، ومن السابق لأوانه التعليق على أي نتيجة».



أبوظبي الإسلامي



أعلن «أبوظبي الإسلامي» تقديم تسهيلات تمويلية بما يعادل 1.1 مليار، إلى «إن إم سي للرعاية الصحية» مع ضمانات من «إن إم سي» من خلال عدة تسهيلات. واستثمر المصرف 31 مليوناً في صكوك المجموعة، مؤكداً عدم انكشافه على «فينابلر»، أو «مركز الإمارات للصرافة».

وأشار إلى أنه بدء محادثات مع إدارة المجموعة وشركات تمويلية أخرى، لبحث كيفية معالجة الوضع المالي للشركة.

وأعلن البنك التجاري الدولي أن إجمالي الانكشافات الائتمانية القائمة في ذمة المجموعة لصالح البنك 425.6 مليون.

100 مليون لـ«رأس الخيمة الوطني»

أكد رأس الخيمة الوطني، أنه قدم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 100.02 مليون لـ إن إم سي.



الإمارات الإسلامي



أعلن الإمارات دبي الوطني عن انكشاف مباشر على «إن إم سي» والشركات ذات العلاقة بـ 747.34 مليون، بما في ذلك انكشاف مباشر 676.46 مليون للإمارات الإسلامي.

وأعلن السلام البحرين، أن حجم التسهيلات الممنوحة للمجموعة 161.8 مليون.

وقال الفجيرة الوطني، إن إجمالي انكشافه على الشركات 289.1 مليون.

أما العربي المتحد، فأعلن أن لديه انكشافاً يصل إلى 135.26 مليون، منها 129.8 مليون انكشاف مباشر.

وأعلن مصرف عجمان أن المديونيات المستحقة على «إن إم سي» تجاه المصرف تبلغ 151.88 مليون.

وكذلك أعلن المصرف الخليجي التجاري أن لديه انكشافاً على المجموعة بمبلغ 110.3 مليون.



أبوظبي الأول

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وأكد بنك أبوظبي الأول، وجود انكشاف (غير ممول) بـ 3 ملايين على «إن إم سي»، وذلك في خطاب ضمان مغطى نقداً بالكامل تنتهي صلاحيته في مايو 2020. ونفى البنك أن يكون لديه أي انكشاف ممول على «إن إم سي» أو «الإمارات للصرافة».

وأعلن أم القيوين الوطني عن انكشاف مباشر بـ 50 مليوناً على «الإمارات للصرافة»، بموجب قرض تجاري بضمان كفالات شخصية من شريكين مواطن وأجنبي.

كما أعلن الشارقة الإسلامي عن انكشاف بـ 29.6 مليون، عبارة عن تسهيلات منحت لشركة «إن إم سي».

وأعلنت «جي إف إتش المالية»، أنها منفردة ليس لديها أي انكشاف على «إن إم سي» أو شركاتها الشقيقة.



كفالات من «المشرق»



من جانبه، أكد المشرق أنه لا انكشاف على أية ديون لـ«الإمارات للصرافة» أو«فينابلر»، وأن هناك انكشافاً على ديون لشركة «إن إم سي للتجارة» بموجب كفالات بنكية بـ 502.6 ألف، ومغطاة بهامش نقدي بواقع 100% من قيمة تلك الكفالات، ولدى البنك انكشاف غير مباشر مع «إن إم سي هيلث»، من خلال مشاركته في صندوق مكاسب يتملك البنك 89.58% منه، ويمتلك الصندوق 25 ألف سهم في «إن إم سي هيلث».



أرامكس



أكدت أرامكس أن لديها مستحقات مالية إجمالية 335 ألف، متمثلة في دفعات متأخرة مقابل خدمات لـ«إن إم سي» و«الإمارات للصرافة».



شركات التأمين



أعلنت دار التكافل أن مجموعة «إن إم سي» تدين لها بـ1.13 مليون مستحق للتأمين الصحي.

من جانبها، أكدت أورينت للتأمين أنه لا توجد استثمارات مالية أو علاقات تمويلية في «إن إم سي» ولا شركاتها الشقيقة، وتعامل أورينت مع المجموعة محصور في الخدمات الصحية التي تقدمها المجموعة للمؤمن عليهم لدى الشركة.

وقالت الصقر للتأمين، إن هنالك مبلغ دين إجمالي لمصلحة «إن إم سي هليث» بـ 3.5 مليون.

ذكرت الخليج للمشاريع الطبية، أن لديها انكشافاً بـ 2.5 مليون، وذمماً دائنة بـ 664 ألف، وشيكاً مستحق الدفع مؤجلا بـ2.5 مليون.

أما أبوظبي الوطنية للتكافل، فأوضحت أن لديها استثمارات مع «إن إم سي»، بـ 1.07 مليون، كما استأجرت الأخيرة منها مبنى، فيما تقوم بتقديم خدماتها الطبية لعملاء الشركة المؤمن عليهم بموجب وثائق تأمين من «أبوظبي الوطنية للتأمين».