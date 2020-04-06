«اتصالات» تعلن عن باقة جديدة لترحيل الدقائق غير المستخدمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت «اتصالات» الباقة الجديدة Business First Plus لخط الفاتورة والتي تتيح لعملاء قطاع الأعمال ترحيل دقائق المكالمات غير المستخدمة إلى الأشهر المقبلة والاستمتاع بكافة مزايا الباقة ورصيد الدقائق المتاح. ومن خلال ميزة ترحيل الدقائق، يستطيع مشتركو الباقة الاستفادة من هذه الباقة بأسعار معقولة، علاوة على إمكانية الحفاظ على الدقائق غير المستهلكة وترحيلها للأشهر المقبلة، وبفترة صلاحية تصل لثلاثة أشهر.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: تفرض الأوضاع الراهنة على قطاع الأعمال أن يكون أكثر تكيفاً مع ظروف العمل المتغيرة. حيث توفر الباقة المزيد من المرونة للعملاء لمساعدتهم على البقاء والتواصل التام في الوضع الراهن، عبر إمكانية ترحيل دقائق المكالمات غير المستخدمة.