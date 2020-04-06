شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع مرافق تخزين النفط استيعاب المزيد من الخام؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اجتمع تراجع الطلب الحاد على النفط بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، مع حرب الأسعار ما أدى إلى انهيار سعر البرميل، في أسواق النفط التي تتفاعل بحدة مع أية خطوات تتخذها الدول المنتجة أو أي توقعات بتراجع الطلب. وعلى الرغم من الاقتراب نحو التوصل إلى التفاق جديد بين «أوبك» والمنتجين من خارج النظمة (ما يعرف ب «أوبك بلس»)، إلا إن زيادة الإنتاج الذي جاء مترافقاً مع انهيار الطلب، أدى إلى نمو الطلب على تخزين النفط، فهل تكفي المخازن الموجودة في المنطقة وحول العالم أم أنها قد تمتلئ وتفيض؟

”الخليج 365” استطلعت آراء الخبراء الذين قللوا من مخاوف حصول شح في مرافق التخزين في ظل زيادة المعروض العالمي من النفط، بفعل زيادة الإنتاج والمعروض من قبل المنتجين من أعضاء «أوبك» أو من خارجها، مشيرين إلى أن عمليات التخزين داخل أو خارج دول الإمارات تتم عبر عقود قصيرة أو طويلة الأجل.

وأوضحوا أن مرافق تخزين النفط باتت استراتيجية لدى العديد من الدول المنتجة في الفترة الأخيرة، فيما يعود التخوف الأكبر في التراجع الكبير في الأسعار وبالتالي تراجع العائدات حتى مع زيادة الطلب في ظل وضع اقتصادي صعب عالمياً حالياً.

شهية الصين للوقود

قال الدكتور محمد الصياد الخبير في قطاع النفط: منذ شهر يناير الماضي، والأسواق تشهد وفرة جديدة من النفط والغاز (بعد نجاح «أوبك بلس» في التخلص من تخمة 2016)، إنما هذه المرة تبدو الوفرة طافية فوق مياه البحار والمحيطات، حيث راح وباء فيروس كورونا المستجد يحد من شهية الصين للوقود ويعيق العمل في الموانئ الصينية، الأمر الذي حول عشرات السفن إلى أحواض تخزين عائمة للنفط والغاز الطبيعي المسال لأن أصحاب الوقود غير قادرين على العثور على مشترين أو أماكن لتخزينه على الأرض.

وأضاف أن خيار تخزين النفط في أعالي البحار، يشكل فرصةً استثمارية لكنه يمثل في ذات الوقت تحدياً لمستثمري هذه الفرصة، فحين يكون سعر برميل النفط أقل من سعره في الأسواق المستقبلية، كما هو الحال حالياً، فهذا يُغري صناديق الاستثمار والمستثمرين، لاسيما الشركات العاملة في تجارة النفط والغاز، لشراء وتخزين النفط الخام في البحر في ناقلات تملكها شركات متخصصة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية لتخزين النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية لجني فائدة أكبر في المستقبل، دون إسقاط إمكانية تحرك أسعار الفائدة وتكاليف تخزين النفط في البحر، بما يفوق أي أرباح مستقبلية منتظرة، وهذا هو التحدي.

حلقة وصل لوجستية

وقد برزت قضية تخزين النفط مؤخراً في ضوء التطورات المفاجئة التي حدثت في السوق، والتي أفضت إلى انهيار سعر برميل النفط إلى ما دون النصف تقريباً.

ويشير الصياد إلى أن تخزين النفط في سفن ضخمة تصل سعة بعضها إلى 3 ملايين برميل، هو بمثابة حلقة وصل لوجستية حاسمة بين مجرى المنبع «الاستكشاف والإنتاج» وقطاعات المصب (التكرير والتسويق) لصناعة النفط وهو قطاع يلبي احتياجات أكثر من طرف في سوق إنتاج واستهلاك البترول، ومنهم المضاربون.

وأضاف: تُقدر طاقة سوق تخزين النفط العالمي بحوالي 226 مليون متر مكعب (حوالي 1421.5 مليون برميل) وتعتبر كل من روتردام، وسنغافورة، والفجيرة في المراكز الثلاثة الأولى لمحطات تخزين النفط في العالم. وهناك محطات تخزين أخرى ذات أهمية أيضاً مثل، أمستردام وهامبورج وهيوستن وساو باولو ومدن: شنغهاي وشاندونج وداليان وجيانجين بالصين.

المخزون والاحتياطيات

ويقول الصياد: إن المخزون النفطي يختلف عن الاحتياطيات النفطية، المثبتة وغير المثبتة، فالمخزون النفطي يتم تعويض نقصه فقط في حال كانت أسعار النفط مجدية لشرائه وتمريره للتخزين، كما هو الحال حالياً.

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وأضاف: يبدو أن التهافت على عرض النفط الخام في السوق بأسعار مغرية للمستهلكين قد جاء في غير أوانه، ليس فقط مع تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي، الذي عززه انتشار وباء كورونا، وإنما لعدم استعداد المستهلكين لشراء وتخزين سلعة ليس في الأفق ما يشير إلى إمكانية استثمارها في الأمد القريب، ما يجعل من تخزينها، في حال توفرت خدمة التخزين في سوق التخزين النفطي اللوجستي، مكلفاً في الأمدين القريب والمتوسط.

ويقول الصياد: المتوقع في ضوء استمرار سياسة إغراق السوق بأسعار مضاربة، أن يزداد الطلب على خدمات التخزين النفطي اللوجستية، التي ستشهد بالتأكيد ارتفاعاً في رسومها المتعددة الأوجه.

عملية معقدة

من جانبه، قال وضاح الطه الخبير الاقتصادي: إن زيادة المعروض من النفط الخام بات عملية معقدة في ظل عدم اتفاق أعضاء منظمة «أوبك»، كما كان متفقاً عليه من قبل، لتفتقد «المنظمة» للتوازن المطلوب في سوق النفط العالمي من حيث العرض والطلب بعد تباعد وجهتي نظر كلاًّ من المملكة العربية السعودية وروسيا، حيث تود المملكة زيادة الإنتاج لمستوى 13 مليون برميل يومياً لتقليل حصص شركات النفط الصخري، في حين ترى روسيا أنه لا جدوى من هذه الفكرة وإنما سيؤدي ذلك إلى مزيد من تراجع الأسعار في ظل تراجع الطلب من الصين على وجه الخصوص وعلى وقع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً.

مزيد من الانزلاق

وأضاف أن رفع الإنتاج من أعضاء أوبك سيتبعه رفع من الدول المنتجة من خارج المنظمة وما سيتبع ذلك من مزيد من الانزلاق في الأسعار إلى ما دون ال 30 دولاراً أو ربما لمستويات أقل من ذلك، وربما تكون بارقة الأمل في وقف تدهور الأسعار في تصريح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستتعاون مستقبلاً مع دول أوبك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدم اتفاق أعضاء «أوبك» يصب في الأساس في صالح إيران.

وأوضح الطه أن السوق حالياً هو سوق المشتري وليس المنتج، مشيراً إلى عدم وجود تخوفات من شح مرافق التخزين، حيث توجد مرافق التخزين في المصافي، حيث لدى السعودية والإمارات على سبيل المثال اتفاقيات تخزين مع العديد من دول العالم، كما أن لديها رؤية طويلة المدى لتعزيز عمليات التكرير.

وأوضح الطه أن عمليات التخزين باتت عديدة في الفترة الأخيرة، عبر التخزين في خزانات غاطسة في البحار أو عبر خزانات ضخمة تحملها بواخر شحن النفط العملاقة لفترات قصيرة.

زيادة المعروض

من جانبه قال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين شركة «سنشري فايننشال»: مع استعداد السعودية لإنتاج ما بين 12 إلى 12.3 مليون برميل يومياً فمن المرجح أن يساهم ذلك في زيادة المعروض بقوة مع عقود جديدة للمشترين الآسيويين بخصومات تدريجية تتراوح بين 6 و8 دولارات مقارنة ب 2 و3 دولارات يقدمها الروسيون وما لهذا من تأثير سلبي كبير على تراجع الأسعار العالمية.

وأوضح جون، أنه ومن جهة الطلب، فقد يبدو هذا الوضع فرصة للمصافي الصينية والهندية الكبرى للشراء بأسعار جيدة وقد تتطلع إلى تقديم المزيد من الطلبات ومع توقعات زيادة الطلب بفعل الأسعار المنخفضة يتوقع أن تواصل الأسعار الهبوط.

وعلى صعيد التخزين قال جون: مع وجود الفائض، أفادت التقارير بأن شركة الشحن الوطنية السعودية طلبت أسطولًا من 8 ناقلات عملاقة جديدة بسعة إجمالية تبلغ 16 مليون برميل وهو مؤشر على خطة المملكة للمضي قدماً في زيادة ضخمة للنفط الخام، وأضاف: ربما سيتم النظر إلى زيادة الطلب على الناقلات في وقت يتم فيه استخدام معظم الإمدادات للتخزين العائم.