شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تطلق الإصدار الجديد من ميثاق سعادة العملاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أطلقت جمارك دبي إصدارها الجديد من ميثاق «سعادة المتعاملين» الذي استند إلى المبادئ والتعليمات والقواعد المنصوص عليها في مواصفة الجودة «الآيزو 10001: 2007» إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تم الحرص على إشراك المعنيين من الإدارة العليا والموظفين والعملاء والشركاء في عملية تصميم الميثاق ومراجعته وتقييمه وتعديله، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وفقاً لاحتياجاتهم.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام للجمارك في الافتتاحية: السعادة في جمارك دبي ليست شعاراً وإنما محور أصيل في استراتيجية 2022 وهي إحدى قيمنا إلى جانب الريادة، الولاء، الإبداع والتمكين. نعمل عن كثب لإسعاد العملاء في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتعتبر جمارك دبي عملاءها سفراء لها في كل مكان.
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