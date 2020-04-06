أبوظبي تضم أول مصانع «شريناث فلكسي باك» في المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت كل من «شريناث فلكسي باك» الهندية، ومدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، عن إبرام اتفاق لإنشاء مصنع لمواد التغليف في مجمع اللدائن البلاستيكية بمدينة خليفة الصناعية، باستثمار تصل قيمته إلى 55 مليون درهم، وسيكون أول مصانع شركة «شريناث فلكسي باك» في منطقة الشرق الأوسط.

وسيُسهم إنشاء المصنع الجديد في تعزيز خدمات شركة «شريناث فلكسي باك» لمتعامليها في منطقة الشرق الأوسط، كما سيمكن الشركة من توسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وقال خالد المرزوقي، المدير التجاري - مدينة خليفة الصناعية: يبرز وجود شركة «شريناث فلكسي باك» في مجمع اللدائن البلاستيكية القيمة التي تضيفها المجمعات المتخصصة من حيث تمكين الشركات من الاستفادة من تواجدها ضمن نطاق واحد، وبالقرب من كافة ما تحتاج إليه من خدمات، ما يرفع من كفاءة تسيير أعمالها، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويسرع من وصول المنتجات إلى الأسواق. تتيح مدينة خليفة الصناعية ربطاً استثنائياً بمراكز التجارة الحيوية من ضمنها ميناء خليفة، ما يشكل ميزة أساسية للشركات التي تهدف إلى إدارة عمليات الاستيراد والتصدير عبر أبوظبي. يعزز تعاوننا مع شركة «شريناث فلكسي باك» دور مدينة خليفة الصناعية كموقع مثالي لنمو ونجاح الأعمال، في ضوء المزايا الفريدة التي تتيح سرعة التأسيس مقرونة بالخدمات الأقل تكلفة في المنطقة.

وتقدّر الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد بما يصل إلى 30,000 طن متري من المواد البلاستيكية. ومن المتوقع أن يستخدم المصنع الجديد أحدث خطوط الإنتاج الأوروبية التي تعمل بتقنية طاردات البلاستيك، لإنتاج مواد التغليف البلاستيكية.

وأكد أشيش مالاني، الرئيس التنفيذي، شركة شريناث فلكسي باك، على ثقته الكبيرة في تحقيق نجاحات كبيرة انطلاقاً من أبوظبي. وقال: التعاون يعكس عزمنا على توسيع أعمالنا لدخول أسواق جديدة. سنستفيد من البنى التحتية عالمية المستوى، وسرعة توفير المواد الخام اللازمة، والتي تعد ميزة كبيرة تكتسبها شركتنا من خلال إنشاء هذا المصنع في مجمع اللدائن البلاستيكية في مدينة خليفة الصناعية.

وتعد «شريناث فلكسي باك»، أكبر منتج لمواد التغليف البلاستيكية في الهند، هي إحدى شركات مجموعة شري الصناعية، ويعمل بها 1,200 موظف، ومبيعاتها السنوية تصل 150 مليون دولار.