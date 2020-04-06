شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» لا تعول على تقارير الاقتصاد وأرباح الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كل المعطيات والمؤشرات المستقبلية تصب في خانة التشاؤم الطاغي على قوى السوق في «وول ستريت» منذ تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، مع غياب بوادر الخروج من الأزمة التي فرضها على مكونات الاقتصاد كافة.

ويدخل السوق هذا الأسبوع مرحلة هدوء قبل موسم نتائج الشركات الذي شكل حافزاً قوياً في انتعاش التداولات على مدى أكثر من عام، ثم صار كابوساً بعد تفشي الوباء وسط مسارعة الشركات لتخفيض توقعاتها بشأن الأرباح. وتبقى الأعصاب مشدودة وسط ترقب مكثف لتطور الأوضاع على صعيد الأخبار الصحية بانتظار بارقة أمل.

يقول المحللون إن المستثمرين يركزون حالياً على متابعة الفيروس، والتطورات الطبية التي قد تساعد على تهدئة مخاوفهم لجهة طول المدة التي يمكن أن يستغرقها إنهاء الإغلاقات في الأنشطة البشرية والاقتصادية في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وتقول لوري كالفاسينا كبير محللي الأسهم في «رويال بانك أوف سكوتلاند»: «أعتقد أنها مرحلة انتظار وترقب مع استمرار المسار الهبوطي. أما الارتدادات العارضة في مارس فقد نتجت عن تدخل الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بعمل جيد كسب به ثقة الناس، والشيء الوحيد الذي نحتاج إليه الآن هو انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة». وقد يكون النفط عاملاً مهماً في الأسبوع المقبل حيث تعقد مجموعة أوبك وروسيا اجتماعاً طارئاً لمناقشة تخفيضات الإنتاج. وكان سعر برميل النفط قد ارتفع بنسبة 13٪ في الأسبوع الماضي على خلفية إعلان الرئيس ترامب أنه تحدث مع السعودية وروسيا، وأنهما يريدان صفقة لخفض الإنتاج.

وانخفضت الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استوعب السوق أحدث التقارير المروعة عن فقدان الوظائف الذي كشف عنه تقرير إعانات البطالة الخميس وتقرير الوظائف لشهر مارس/آذار الذي صدر يوم الجمعة، وتزايد قلق المستثمرين بشأن مدة الإغلاق المرتبط بالفيروس.

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وقد مدد الرئيس ترامب القواعد التنظيمية بشأن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي حتى 30 إبريل، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت كشفت فيه التقارير عن 10 ملايين عاطل عن العمل بسبب التوقف الطارئ، وسط توقعات بالمزيد خلال هذا الأسبوع.

وأشار جيسي إدجيرتون، الخبير الاقتصادي في مجموعة «جيه بي مورجان»، إلى أنه يتوقع الإبلاغ عن 7 ملايين طلب إعانة بطالة يوم الخميس المقبل.

ويتلقى السوق الذي يفتح أربعة أيام فقط، باعتبار أن يوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة يوم الجمعة العظيمة، تقارير حول معنويات المستهلكين يوم الخميس، والتضخم في أسعار المستهلك يوم الجمعة. كما يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.

وقد ضخ الاحتياطي الفيدرالي المزيد من السيولة وزاد من حجم ميزانيته العمومية ومشترياته من سندات الخزانة والرهن العقاري. وكل هذه الخطوات تساعد الأسواق لجهة تغطية ديون الشركات والرهون العقارية والأوراق التجارية.

ومن المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الأول في الأسبوع المقبل وسط توقعات بتعديل المزيد من الشركات حجم أرباحها المتوقعة هبوطاً. وقدرت شركة «ريفينتيف» التراجع في أرباح الشركات للفصل الأول بنسبة 5.5%. وسوف ينعكس هذا التراجع انخفاضاً في حجم الناتج الإجمالي للربع الثاني الذي يعتقد المحللون أنه يمكن أن يتراجع بنسبة 30%.

والجدير ذكره أن السوق استنفدت زخم برامج التحفيز الكمي ويخشى من أن تكون أدوات البنوك المركزية قد استنفدت وسط غموض وارتباك حول طرق توزيع الدعم النقدي ومدى فاعليته في عودة المياه إلى مجاريها في تحفيز النشاط الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.