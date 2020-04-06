«جي بي جلوبال» تستعد لتوسيع منشآت تخزين النفط في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف إم براباكاران، المدير العالمي لوحدة أعمال التسليم والتخزين التابعة لمجموعة «جي بي جلوبال» العالمية، المزودة لخدمات الطاقة المتكاملة، ل«الخليج»، استعداد الشركة حالياً لتوسيع منشآتها في الإمارات بنسبة زيادة تصل إلى 73 ألف متر مربع من المساحة المتاحة ضمن محطة الفجيرة، لتلبية الطلب المتزايد في السوق، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تعزيز طاقتها التخزينية من خلال تفعيل مساحة التخزين الإضافية المتاحة.

وقال براباكاران، تعليقاً على زيادة توريد كميات النفط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وما إذا كان سيشكل ضغطاً على مرافق التخزين: «مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة فيروس كوفيد 19، قد نشهد قريباً استخدام صهاريج تخزين ضخمة لتخزين كميات النفط الإضافية المُنتَجة حول العالم؛ الأمر الذي أصبح حقيقة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع شروع السعودية في زيادة إنتاجها النفطي».

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أضاف براباكاران: «ووفقاً لما أشارت إليه العديد من المصادر، فمن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل تضخماً في نسبة فائض النفط العالمي، ولا يخفى التأثير الاستراتيجي المهم لمنطقة الخليج على وحدات التخزين التابعة لنا، لاسيما مع الأهمية المحورية التي يتمتع بها سوق الإمارات في قطاع التخزين، حيث يمر ما يقارب ثلث إنتاج النفط العالمي المنقول بحراً عبر مضيق هرمز».

وقال براباكاران: «لحسن الحظ، كنا قد بدأنا في وقت مبكر ببعض أعمال التوسيع قبل تفشي الوباء العالمي، من خلال وضع خطط مدروسة لعملية التوسع لتتوافق مع حجم العروض، منطلقين من إدراكنا لأهمية التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على مختلف مصادر الطاقة نتيجة زيادة نمو قطاع السيارات الكهربائية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأشار إلى أنه «ومع أن جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد مؤقتة، إلا أنها تفرض على العديد من الشركات حول العالم، وضعاً يصعب التأقلم معه».

وأضاف: «أعتقد أنه من الحكمة زيادة التركيز على الفرص المتاحة، بدلاً من الاستسلام والإذعان للأزمة، ونتطلع في الوقت الراهن إلى مواصلة نهج الشركة والتأكد من فاعلية الخدمات المقدمة بما يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء في ظل المرحلة العصيبة الحالية».