انكشـافـات البنـوك تعمّــق جــراح الأسهــم المحليــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رضخت الأسهم المحلية لعمليات بيع جديدة، هوت بمؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو منحدر جديد، في ظل الضغوط القوية من القيادية في البنوك بالدرجة الأولى إلى جانب العقار والاتصالات.

وانخفض عدد من أسهم البنوك قرب الحد الأقصى المسموح بالنزول مثل «دبي الإسلامي» بنزوله 4.77%، و«الإمارات دبي الوطني»، 4.92% و«أبوظبي التجاري» 3.83%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.94%، علماً بأن هذه البنوك أعلنت انكشافها على مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية».

كما انخفض «أبوظبي الأول» 3.3%، تزامناً مع إعلانه عن انكشاف «غير ممول» على المجموعة ب3 ملايين درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 322.4 مليون، منها 227 مليوناً في دبي، و95.4 مليون في أبوظبي.

سوق دبي

هبط مؤشر سوق دبي المالي 2.36% إلى مستوى 1682 نقطة، متأثراً بالنزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع النقل.

وهبط البنوك أكثر من 4% بهبوط «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني». كما هبط العقار 1.7% بهبوط «إعمار العقارية» 1.37%، و«إعمار للتطوير» 4.56%، و«إعمار مولز» 3.5%، و«داماك» 0.21%، و«ديار» 1.86%، فيما ارتفع «أرابتك» 3.34%، و«الاتحاد العقارية» 3.31%. وانخفض الاستثمار 0.6% بانخفاض «سوق دبي المالي» 2.19%، و«شعاع كابيتال» 4.9%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير. وعلى العكس، ارتفع النقل 2.78% بارتفاع «العربية للطيران» 3.44%، و«أرامكس» 2.14%، و«الخليج للملاحة» 3.4%.

سوق أبوظبي

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.18% عند مستوى 3676.46 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة. وهبط البنوك 3.1% بهبوط «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي». ونزل العقار 4.5% بنزول «الدار» 4.67%. كما هبط الاتصالات 1.28% بنزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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وارتفع الطاقة 1.05% بارتفاع «طاقة» 5.18%، و«أدنوك للتوزيع» 0.71%، و«دانة غاز» 0.18%.

التداولات

تصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، ب 52.6 مليون درهم، مغلقاً عند 3.19 درهم، تلاه «أمانات» ب 51.3 مليون، وأغلق عند 0.645 درهم، ثم «إعمار العقارية» بنحو 47 مليوناً، وأقفل عند 2.15 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي التجاري» ب 29 مليوناً، مغلقاً عند 4.02 درهم، تلاه أبوظبي الإسلامي ب 16.6 مليون، وأقفل عند 3.66 درهم، ثم «الدار» بنحو 16 مليونا، ليغلق عند 1.43 درهم.

وسجل «أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، ب 13.08% مغلقاً عند 0.389 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، وهبط 4.94% مغلقاً عند 4.04 درهم.

وفي سوق أبوظبي، سجل الارتفاع الأكثر «أغذية» ب 13.81% إلى 3.05 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر ل «أبوظبي الإسلامي» ب 4.94% ليغلق عند 3.66 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.6 مليون محصلة شراء العرب، و18 مليوناً محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 19.6 مليون محصلة بيع، توزعت بواقع 3.4 مليون محصلة بيع الخليجيين، و16.25 مليون محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كان الوضع مماثلاً مع توجه العرب والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19.5 مليون محصلة شراء، منها 5.2 مليون محصلة شراء العرب، و14.3 مليون محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 19.5 مليون محصلة بيع، توزعت بواقع 12.7 مليون محصلة بيع الخليجيين، و6.7 مليون محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«منازل العقارية»، و«شعاع كابيتال» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار»، و«الدار»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«دبي الإسلامي».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 22 مليوناً محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ أيضاً 22 مليوناً، لكنها محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 22 مليوناً محصلة شراء وإلى التسييل بدبي بصافي استثمار 22 مليوناً محصلة بيع.