«أبوظبي الأول» يجري 6 اجتماعات افـتراضيــة للجمعــيــات العموميــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام بنك أبوظبي الأول، بإطلاق خدمة جديدة لإدارة الاجتماعات الافتراضية للجمعيات العمومية؛ حيث عقد البنك أول اجتماع افتراضي بالكامل في دولة الإمارات.

Advertisements

وتأتي خدمة عقد الاجتماعات الافتراضية للجمعيات العمومية في سياق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد أصدرتا توجيهات بمنع عقد اجتماعات الجمعيات العمومية التي يجتمع فيها الأشخاص بشكل مباشر، وأوصت باستبدالها بالاجتماعات الافتراضية. واستجابة لذلك؛ يقوم بنك أبوظبي الأول بتقديم أحدث الحلول الافتراضية عبر الإنترنت بما يمكّن الشركات من عقد هذه الاجتماعات عن بُعد، ونجح حتى الآن بعقد ستة منها لشركات مختلفة في أنحاء الدولة.

ويمكن للمساهمين عبر هذه الخدمة تسجيل الحضور إلكترونياً عن بُعد عبر منصة آمنة، والمشاركة في النقاشات والتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز معايير الحوكمة وتفاعل المساهمين من خلال الأدوات التفاعلية التي توفرها الخدمة للتصويت المباشر وإمكانية طرح الأسئلة خلال الاجتماعات.

وقال آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية لدى بنك أبوظبي الأول: تعكس خدمة عقد الاجتماعات الافتراضية للجمعيات العمومية المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في مجال خدمات الأوراق المالية في دولة الإمارات، وتعدّ إحدى الوسائل العديدة المبتكرة التي تؤكد التزام البنك بدعم حكومة دولة الإمارات والهيئات التنظيمية والتشريعية والعملاء، بما يضمن استمرارية الأعمال في هذا الظرف الاستثنائي المتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).