شكرا لقرائتكم خبر عن تبرعات «أميال المسافرين» لمساعدة اللاجئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلق برنامج ضيف الاتحاد لولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران، حملة يدعو من خلالها أعضاءه للتبرّع بأميالهم دعماً للجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا، والوقاية منه في مخيمات اللاجئين. ويهدف ضيف الاتحاد من خلال المبادرة التي ينظمها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي في الشرق الأوسط، للمساعدة في اتخاذ الاحتياطات الأساسية لمكافحة العدوى والتدابير الكافية لاحتواء الفيروس.

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