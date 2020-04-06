شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تؤجل أسعار خام مايو لحين انتهاء اجتماع «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر سعودي رفيع أمس الأحد؛ إن أرامكو سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو/‏أيار حتى العاشر من إبريل انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها «أوبك بلس»، بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. وأضاف «إنه إجراء غير مسبوق لأرامكو، أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك بلس يوم الخميس». (رويترز)

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