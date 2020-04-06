أسعار «الإيبور» ترتفع إلى 160 نقطة أســاس علـــى الأجــل لمــدة 6 أشــهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» ارتفاعاً كبيراً على الأجل لمدة 6 أشهر الذي بلغ مستوى 160 نقطة أساس، متفوقاً بذلك على أسعار الفائدة على بقية الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام الذي وصل إلى نحو 136 نقطة بتاريخ 5 إبريل. وشجع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر على الاستثمار في هذه الإدارة الاستثمارية المهمة سعياً من المستثمرين وراء تحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقل وقت ممكن.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع «الإيبور» على أجل 6 أشهر من 139 نقاط أساس في الخامس من مارس الماضي إلى 160 نقطة أساس في الخامس من إبريل الجاري، فيما تقلص على الأجل لمدة 12 شهراً من 160 نقطة أساس إلى 136 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها. وشهدت أسعار الفائدة على الأجل لمدة 3 أشهر ارتفاعاً من 164 نقطة إلى 167 نقطة وسجلت بقية الآجال ارتفاعات بنسب متفاوتة، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. (وام)