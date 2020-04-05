شكرا لقرائتكم خبر عن انكشاف البنوك على «إن إم سي» وأخواتها يتجاوز 8 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أنور داوود، ومهند داغر:

قامت العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات، بالإفصاح عن أية انكشافات أو تعاملات مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية (إن إم سي هيلث)، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، بما في ذلك شركتا «فينابلر» و«الإمارات العربية المتحدة للصرافة».



«أبوظبي التجاري» 4.2 مليار



* وصل حجم انكشاف حوالي 15 بنكاً ومجموعة مصرفية في الإمارات على «إن إم سي» وشقيقاتها، إلى حوالي 8.5 مليار درهم، منها حوالي 4.2 مليار درهم لمجموعة بنك أبوظبي التجاري (3.6 مليار درهم على «إن إم سي» وحدها و668 مليون درهم على «فينابلر»).



دبي الإسلامي 1.98 مليار



* وصل انكشاف «دبي الإسلامي» و«نور بنك»، على «إن إم سي للرعاية الصحية» إلى 1.98 مليار درهم، منها 425.7 مليون درهم لـ«نور بنك»، ويشكل الانكشاف الكلي ما يقارب 0.7% من إجمالي موجودات البنك.

وأوضح البنك أنه بالتعاون مع الدائنين الأساسيين الآخرين، يقوم حالياً بمناقشات مع المجموعة ومستشاريها للتحقق من الوضع المالي وتحديد التدابير المحتملة لمعالجة حوكمة المجموعة والقضايا المالية.

وقال بيان لـ«دبي الإسلامي»: «إن المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، ومن السابق لأوانه في هذا الوقت التعليق على أي نتيجة لهذه المناقشات».



أبوظبي الإسلامي 1.1 مليار



* أعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي» عن تقديم تسهيلات تمويلية بما يعادل 1.1 مليار درهم، إلى «إن إم سي للرعاية الصحية» مع ضمانات من مجموعة «إن إم سي» من خلال عدة تسهيلات. واستثمر المصرف 31 مليوناً في صكوك المجموعة، مؤكداً عدم انكشافه على «فينابلر»، أو «مركز الإمارات للصرافة». وأشار إلى أنه بدء محادثات مع إدارة المجموعة وشركات تمويلية أخرى، لبحث كيفية معالجة الوضع المالي للشركة.



الإمارات دبي الوطني 747.3 مليون



* أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن انكشاف مباشر على «إن إم سي للرعاية الصحية» والشركات ذات العلاقة بمبلغ 747.34 مليون درهم، بما في ذلك انكشاف مباشر مبلغ 676.46 مليون درهم للإمارات الإسلامي.

* أعلن البنك التجاري الدولي أن إجمالي الانكشافات الائتمانية القائمة في ذمة المجموعة لصالح البنك تبلغ 425.6 مليون درهم.

* قال بنك الفجيرة الوطني، إن إجمالي انكشافه على الشركات يصل إلى 289.1 مليون درهم.

* أعلن مصرف السلام البحرين، أن حجم التسهيلات الممنوحة للمجموعة تصل إلى 161.8 مليون درهم.

* أعلن مصرف عجمان أن مجموعة المديونيات المستحقة على مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» تجاه المصرف تبلغ 151.88 مليون درهم.

* البنك العربي المتحد، أعلن أن لديه انكشافاً إجمالياً يصل إلى 135.26 مليون درهم، منها 129.8 مليون درهم انكشاف مباشر.

* أعلن المصرف الخليجي التجاري أن لديه انكشافاً على «إن إم سي للرعاية الصحية» بمبلغ 110.3 مليون درهم.

* أكد بنك رأس الخيمة الوطني، بأنه قام بتقديم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 100.02 مليون درهم لمجموعة إن إم سي.



أبوظبي الأول 3 ملايين

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* أكد بنك أبوظبي الأول، وجود انكشاف (غير ممول) بقيمة 3 ملايين درهم على «إن إم سي للرعاية الصحية»، وذلك في خطاب ضمان مغطى نقداً بالكامل تنتهي صلاحيته في مايو 2020. ونفى البنك أن يكون لديه أي انكشاف ممول على «إن إم سي» أو «الإمارات للصرافة».

وفي المقابل، أعلن بنك أم القيوين الوطني عن انكشاف مباشر بنحو 50 مليوناً على «الإمارات للصرافة»، بموجب قرض تجاري بضمان كفالات شخصية من شريكين مواطن وأجنبي.

* أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن انكشاف بنحو 29.6 مليون درهم، عبارة عن تسهيلات منحت لشركة «إن إم سي».

* أعلن مصرف السلام البحرين أن حجم التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف لشركات «إن إم سي»، تصل إلى 161 مليون درهم.

* أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية»، أنها منفردة ليس لديها أي انكشاف على «إن إم سي» أو شركاتها الشقيقة.



كفالات من «المشرق»



* أكد بنك المشرق أنه لا انكشاف على أية ديون لـ«الإمارات للصرافة» أو«فينابلر»، وأن هناك انكشافاً على ديون لشركة «إن إم سي للتجارة» بموجب كفالات بنكية بقيمة 502.6 ألف درهم، ومغطاة بهامش نقدي بواقع 100% من قيمة تلك الكفالات، ولدى البنك انكشاف غير مباشر مع «إن إم سي هيلث»، من خلال مشاركته في صندوق مكاسب يتملك البنك 89.58% منه، ويمتلك الصندوق 25 ألف سهم في «إن إم سي هيلث».



«إعمار» 3.18 مليون إيجارات



* أكدت شركات «إعمار» الـ3 في إفصاحات منفصلة أنه لا يوجد انكشاف لديها مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، إنما علاقة إيجارية وتعاملات بسيطة لكل من «إعمار مولز» و«إعمار العقارية».

* قالت «إعمار مولز» لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن علاقة إيجارية مع «الإمارات للصرافة» تستحق بموجبها 1.4 مليون درهم، بالإضافة لشيكات مؤجلة الدفع من «الإمارات للصرافة» بمبلغ 1.78 مليون درهم وفقاً لتلك العلاقة الإيجارية، ليصل الإجمالي إلى 3.18 مليون درهم.

* قالت «إعمار العقارية» إنه لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن يوجد مبلغ بسيط مستحق للشركة من «الإمارات للصرافة» بنحو 167 ألف درهم، وتعاملات بسيطة بين «إعمار مولز»، فيما أكدت «إعمار للتطوير» عدم وجود أي علاقة مع هذه الشركات.



الشركات الأخرى



* أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات أن لديها انكشافاً محدوداً على «إن إم سي للرعاية الصحية» والشركات الشقيقة يبلغ 8.37 مليون درهم.

* أكدت شركة أرامكس أن لديها مستحقات مالية إجمالية بمقدار 335 ألف درهم، متمثلة في دفعات متأخرة مقابل خدمات مقدمة لـ«إن إم سي» و«الإمارات للصرافة».

* قالت «دار التمويل»، إن إجمالي التسهيلات الممولة لشركة «إن إم سي» 37.4 مليون درهم، وبلغ صافي انكشاف التسهيلات غير الممولة لشركة الإمارات للصرافة 7.6 مليون درهم، مع مراعاة وجود هامش نقدي قيمته 7.7 مليون درهم.

* قالت «الواحة كابيتال»، بأنه ليس لديها أي مصلحة أو انكشاف على «إن إم سي»، باستثناء أسهم غير مباشرة، سندات قابلة للتحويل لشركة مملوكة بالكامل، بقيمة 1.38 مليون درهم.

* أعلنت شركة ريم للاستثمار امتلاكها 3.67 مليون درهم في صكوك «إن إم سي» المستحقة في 2023.



شركات دبي للاستثمار



* أكدت شركة دبي للاستثمار أنه ليس لديها أي كشف على ديون مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة أو أي تمويل أو استثمار أو عملية تأمين مع مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هنالك بعض الشركات التابعة لديها علاقات تشغيلية وأعمال قائمة مع «إن إم سي» للرعاية الصحية وهي:

* شركة دبي للاستثمار العقاري، حيث أبرمت اتفاقية تطوير مع «إن إم سي» في 2015 لبناء مشروع مستشفى في «مردف هيلز» بعقد إيجار طويل الأمد، واستلمت الشركة 24 مليون درهم.

* شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، حيث لديها اتفاقية تأجير طويلة الأمد مع المجموعة لمستشفى الملكي، ووقعت الشركة مذكرة تفاهم في 2019 مع المجموعة لإنشاء توسعة للمستشفى، وتم استلام دفعة مقدمة بـ 9.1 مليون.

* تقدم إميكول خدمات التبريد إلى «إن إم سي» والإمارات للصرافة، لمبانيهما في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ المبالغ المستحقة حتى مارس 2020 نحو 49.82 ألف درهم.



شركات التأمين



* أعلنت دار التكافل أن مجموعة «إن إم سي» تدين لها بـ1.13 مليون درهم مستحق للتأمين الصحي.

* أكدت شركة أورينت للتأمين أنه لا توجد استثمارات مالية أو علاقات تمويلية في «إن إم سي» ولا شركاتها الشقيقة، وتعامل أورينت مع المجموعة محصور في الخدمات الصحية التي تقدمها المجموعة للمؤمن عليهم لدى الشركة، وما ينتج عنها من تسويات مادية مقابل تلك الخدمات.

* قالت شركة الصقر للتأمين، إن هنالك مبلغ دين إجمالي لمصلحة «إن إم سي هليث» بقيمة 3.5 مليون درهم.