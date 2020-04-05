شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد خميس يدعم مبادرة الخليج 365..ويمنح خصما 25% لجميع أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس مؤسس شركة النساجون الشرقيون للسجاد، دعمه لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص.

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وفى إطار الاستجابة، أعلنت ياسمين فريد خميس عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن منح الأطقم الطبية من أطباء وهيئات تمريض خصم 25% على المنتجات المصرية بجميع منافذ الشركة، بدءًا من غد الاثنين، تقديراً لجهودهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، فهم الحصن الأول المنيع لمعالجة المصابين والوقاية من انتشار الفيروس، ويضحون بذلك بأرواحهم فضلا عن الابتعاد عن ذويهم لساعات طويلة والعمل بجدية والتزام بالغ لحماية وطننا الحبيب ومنع انتشار المرض.

وفى سياق آخر تبدأ مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، فى توزيع 100 ألف كرتونة رمضانية على العمالة المؤقتة فى المحافظات، وذلك تحت إشراف وتوجيه من المحافظين، يأتى ذلك استكمالاً لنشاط المؤسسة خلال السنوات الماضية، كما يأتى هذا التخصيص، فى إطار المشاركة فى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق العمال المؤقتين الذين تضرروا كثيراً جراء جائحة كورونا.