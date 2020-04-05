شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5 -4 -2020.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، ليسيكو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المنصورة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، جى بى اوتو، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

البورصة تخسر 7.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 145.1 مليون ورقة مالية بقيمة 365.4 جنيه، عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.74% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.6%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.63%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 591.7 ألف جنيه، 258.4 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.4 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 9272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10784 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1012 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 704 نقطة.

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وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.429 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 9.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.22%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.463 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.70%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 7.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.37%