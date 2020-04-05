شكرا لقرائتكم خبر عن جوميا تشارك فى مبادرة الخليج 365 لدعم الجيش الأبيض بقسائم شراء بـ250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة فى السوق المصرية عن مشاركتها ودعمها للمبادرة التى أطلقها ”الخليج 365” تحت عنوان "إدعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات الحجر الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك انطلاقا من دور وأهمية منصات التجارة الالكترونية.

ومن خلال هذه المبادرة خصصت جوميا قسائم شراء للأطباء وهيئات التمريض في 25 مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بقسائم شراء بـ250 ألف جنيه/ قيمة كل قسيمة 350 جنيه، للأطباء وهيئات التمريض وفقا لوزارة الصحة والسكان، منها مستشفى النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعلية، العجوزة بالجيزة، 15 مايو بالقاهرة، إسنا بالأقصر، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان، تمي الأمديد بالدقهلية، العجمي بالإسكندرية ،ويمكن من خلال هذه القسائم شراء السلع والمنتجات الأساسية للجيش الأبيض أو لأسرهم تقديرا من جوميا على الدور الجبار والتضحيات التي يقوم بها ملائكة الرحمة في الأرض.

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تعقيبا على هذه المبادرة، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا فى مصر عن سعادته بمشاركة جوميا فى هذه المبادرة والتى تأتى فى إطار دورها الاجتماعي والتوعوي الذي ينبع من تكاتف كل مؤسسات وهيئات الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا للحد من انتشاره ، مؤكدا أن دور جوميا يأتى فى إطار دعمها لمنظومة التجارة الإلكترونية لإعطاء الفرصة للمواطنين للشراء من خلال منصات الإلكترونية واستخدام وسائل الدفع اللانقدى في شراء المستلزمات والمتطلبات، وايضا من خلال تشجيع منظومة المعاملات الإلكترونية والتباعد الاجتماعى فى توصيل السلع والمنتجات لتقليل أعداد الإصابات والحد من انتشار الفيروس.

أضاف: "أنه مهما فعلنا لن نستطيع الوفاء بالدور العظيم والجليل الذي يقوم به الجيش الأبيض في هذه الأزمة للحد من انتشار الفيروس وعلاج أبناء هذا الوطن العظيم .لكننا نتمنى فى هذه المبادرة أن نظهر شكرنا وتقديرنا مثل باقي المصريين".