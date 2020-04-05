شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار أسعار الدواجن عند 25 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 5-4-2020 العديد من الأحداث المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورنا، علاوة على متابعة صرف المعاشات من مكاتب البريد وفق اليات تمنع انتشار المرض بين العملاء .

انفوجواف.. تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العام القادم بـ6.4 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020/2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في خطة العام المالي القادم 2020/2021 تتضمن إتاحة 5 مليار جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية ل 13 مجمع صناعى بعدد من المحافظات.

وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدرًا كبيرًا من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

البترول تجري الكشف على عمال الشركات قبل السفر بالاتوبيسات والطائرات للمواقع الإنتاجية

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنيه، اليوم، قرار لجميع شركات القطاع "قطاع عام، مشترك، إستثملري" يفيد بضرورة الكشف على عمال الشركات قبل السفر إلى المواقع البترولية سواء كان السفر عن طريق الأتوبيسات أو الطائرات وذلك بالقاهره حرصا على عدم وصول أي منهم إلى المواقع وهم في حالة الاشتباه بالإصابة أو الإصابة بالفعل وكذلك الاستمرار في إجراءات الكشف قبل ترددهم للمواقع، وجاء ذلك القرار في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتي تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

رئيس مصلحة الضرائب: سداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية بالمأموريات فقط

أكـــد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقداً أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الألكتروني ( اون لاين ) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحاً أن المصلحة قد أصدرت منشور عام، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقداً أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /2020 .

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شعبة الثروة الداجنة: لدينا زيادة في المعروض والأسعار مستقرة عند ـ25 جنيها من المزرعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5- 4-2020 استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة عند 25 جنيها للكيلو .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 25جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-30جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعرالكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجلت سعر كرتونة البيض لتسجل30.5 جنيها وتباع للمستهلك 39-42 جنيها.

تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب توقف مصانع شركة الدلتا للأسمدة

تعرضت مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما سيترتب عليه توقف توريد الاسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة واصلاح العطل .

وأشارت مصادر بالشركة لـ"الخليج 365" أن مجلس إدارة الشركة، قرر تشكيل لجنة فنية، لبحث أسباب المشكلة، وبحث سبل التحرك لإعادة تشغيل الشركة، لافتة إلى أن الشركة ستحتاج لفترات تتراوح من 4 إلى 6 أشهر لإعادة تشغيلها بشكل كامل، ولا سيما أن إجزاء الفرن التى انصهرت مستوردة من الخارج .

وزير الاتصالات: انتظام المرحلة الثانية لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية

تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ ووفقاً لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.