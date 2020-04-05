شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي: البنوك المحلية تلعب دوراً مهماً في مساندة الإجراءات الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أن البنوك الكويتية حالياً ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل.

وأضاف: البنوك الكويتية تلعب دورا مهما في الحل بمؤازرة الإجراءات الحكومية، مستندة إلى نقاط قوتها من حيث السيولة وجودة الأصول، بحسب "العربية".

وقال الهاشل إن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يفوق 18%، مؤكداً أن نظام سعر الصرف ممتاز ولا خوف على الدينار الكويتي، مشيرا إلى أنه تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك إلى 10.5%.

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وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائر التحفيزية للاقتصاد المحلي لمواجهة.

وأطلق البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وشملت الحزمة خفض متطلبات الكفاية الرأسمالية بـ2.5% وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة إلى خفض وزن المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال.

ومن المفترض أن تحرر هذه الإجراءات 5 مليارات دينار من أموال البنوك الاحتياطية لاستخدامها في منح القروض والتمويل، بحسب جمعية المصارف الكويتية.