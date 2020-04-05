شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال دلة الصحية بنسبة 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة دلة للخدمات الصحية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم، وذلك بنسبة 20%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق الاحتياطي النظامي –علاوة الإصدار بمبلغ 150 مليون ريال.

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وتهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي الى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.