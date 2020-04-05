شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "وقت اللياقة" تبحث ما تم توزيعه من أرباح عن 2019 في 30 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 30 أبريل الجاري، وذلك للنظر في ما تم توزيع من أرباح عن العام 2019 بقيمة 73.529 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح تم توزيعها بما نسبته 14.04% من رأس مال الشركة.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 3.069 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

Advertisements

وتبحث الجمعية تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 205.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 180.1 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تسجيل أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 942 مليون ريال خلال العام 2019، ويعود ذلك أساساً إلى نمو الإيرادات بقيمة 142.13 مليون ريال، ويقابل ذلك جزئيًا الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 88.16 مليون ريال سعودي، وارتفاع في صافي التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 28.14 مليون ريال.