شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنك البلاد" تبحث توزيع 0.5 ريال للسهم في 26 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 26 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 375 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

يُذكر أن أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

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وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 3.520 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

وتبحث الجمعية تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.