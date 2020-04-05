شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تساند مقترح المملكة لعقد اجتماع عاجل لـ«أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل
ووصف المزروعي ما تبذله المملكة من جهود لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بالدور الإيجابي والمحوري، مؤكداً أن الإمارات تساند مقترح المملكة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تساند مقترح المملكة لعقد اجتماع عاجل لـ«أوبك+» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.