الاقتصاد

الإمارات تساند مقترح المملكة لعقد اجتماع عاجل لـ«أوبك+»

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قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي؛ إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط.

ووصف المزروعي ما تبذله المملكة من جهود لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بالدور الإيجابي والمحوري، مؤكداً أن الإمارات تساند مقترح المملكة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

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