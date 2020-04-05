شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة : عالجنا التزاحم في سوق الدمام وندعو لعدم الإسراف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام.

وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمي على " تويتر" : ندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم .