شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة : عالجنا التزاحم في سوق الدمام وندعو لعدم الإسراف والان نبدء بالتفاصيل
وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمي على " تويتر" : ندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم .
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