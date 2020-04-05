واينبرغر عضوا في مجلس إدارة أرامكو السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الظهران

عينت أرامكو السعودية مارك واينبرغر عضوا مستقلا في مجلس إدارتها، خلفا لآندرو غولد.

ورحب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، في بيان أمس، نيابة عن المجلس، بواينبرغر معربا عن عميق شكره وامتنانه لغولد على ما قدمه من جهود قيمة طوال فترة عضويته في المجلس.

وقال غولد «أود أن أتقدم بالشكر وأطيب التمنيات إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة الذين حظيت بشرف العمل معهم لأكثر من ستة أعوام. ويشرفني أن أكون شاهدا على فترة التحول الحقيقية التي تمر بها أرامكو السعودية، متمنيا استمرار نجاحاتها في مرحلتها القادمة».

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وشغل واينبرغر، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدولي لشركة E.Y المعروفة سابقا باسم إرنيست ويونغ من 2013 إلى 2019. إضافة إلى إسهامه في المنتدى الاقتصادي العالمي، بصفته عضوا في مجلس الأعمال الدولي، وكمسؤول عالمي عن التقدم الاقتصادي.

كما شغل مناصب عدة رفيعة المستوى في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك منصب مساعد وزير الخزانة الأمريكي (لشؤون سياسة الضرائب) في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وعضو المجلس الاستشاري للضمان الاجتماعي، في عهد الرئيس كلينتون. وعمل في المجالس الاستشارية الرئاسية في عهدي الرئيسين ترمب وأوباما.

وقال واينبرغر «يشرفني الانضمام لمجلس إدارة أرامكو السعودية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشركة بما يواكبها من أحداث عالمية. وأتطلع للإسهام مع المجلس في الإفادة القصوى من الفرص الواعدة المتاحة ومواجهة التحديات، بما يعود بالقيمة المضافة لجميع مساهمي الشركة».

ويشغل واينبرغر، حاليا، عضوية مجلسي الإدارة لشركتي جونسون آند جونسون، وميت لايف، بالإضافة إلى عضويته في عدد من مجالس الأمناء، كمجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية. كما أنه مستشار أعلى في شركة ستون كانيون إندستريز هولدينغز، وجست كابيتال، وجي 100، وعدد من المنظمات المعنية بحوكمة الشركات وإيجاد القيمة على المدى الطويل.

وحصل واينبرغر على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة إيموري في عام 1983، وماجستير إدارة الأعمال ودرجة الدكتوراه المهنية في القانون من جامعة كيس ويسترن في عام 1987، ودرجة الماجستير في قانون الضرائب من جامعة جورج تاون في عام 1991.