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التأمينات: دفع أجور الربع الأول لجميع العاملين قبل التقدم لصرف التعويضات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى دفع أجور جميع عامليها عن الربع الأول 2020 قبل التقدم بطلب الاستفادة من صرف التعويضات التي صدر بها أمر ملكي تضمن تحمل الدولة 60% من أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص المتضررة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكدت المؤسسة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه سيتم التحقق من مدى انتظام المنشآت المشمولة بحماية الأجور في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور.

وقالت في تغريدتها «تحث #التأمينات_الاجتماعية منشآت #القطاع_الخاص على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين. وبالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج #حماية_الأجور».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19 « من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وأفادت التأمينات بأن التقديم على التعويض سيتاح على موقعها يوم 8 أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف للمشتركين السعوديين في المنشأة، بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد السعوديين بالمنشأة، أو عدد 5 عمال سعوديين، أيهما أكثر.

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وذكرت أن نسبة التعويض الشهرية 60% من الأجر المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من الفيروس.

1.2 مليون موظف سعودي مؤهل للاستفادة من التعويض.

9 مليارات ريال إجمالي التعويضات في ثلاثة أشهر.

1 أبريل يبدأ التقديم على التعويض.

1 مايو يبدأ الصرف لتغطية أجر أبريل.

60 % من أجر الموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية.

3 أشهر مدة صرف التعويض الشهري للمستفيدين.

9 آلاف ريال شهريا الحد الأقصى لتعويض الم