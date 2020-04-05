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"إعمار اليمن" يطلق بوابة تأهيل المساهمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوابة تأهيل الموردين الراغبين في الدخول في مناقصات البرنامج. ويأتي ذلك استمرارًا لتعزيز قيمة الشراكة مع مكاتب الاستشارات والتوريد والمقاولات ومنحهم فرصة المساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، وذلك عبر موقع البرنامج الرسمي الذي يُتاح للموردين من خلاله تقديم الملفات التعريفية والمستندات النظامية والخبرات. ودعا البرنامج الشركات والمؤسسات الراغبة في التسجيل إلى الدخول عبر البوابة الالكترونية والتسجيل عبر رابط الموقع www.sdrpy.gov.sa



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