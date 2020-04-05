شكرا لقرائتكم خبر عن "باتا" تستجيب لمبادرة الخليج 365 لدعم الأطباء وتتبرع بـ1500 حذاء و20% خصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء مهندس شكرى حماد، رئيس مجلس إدارة شركة باتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تبرعها بـ1500 حذاءً متنوعا بينها 750 حذاء "كزلك" مخصص لأعمال النظافة والتطهير بكافة المواقع وذلك دعما لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من قطاع الأعمال العام .

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وأضاف اللواء شكرى حماد لـ"الخليج 365" أن الشركة جاهزة للتبرع بالأحذية للأطباء بجانب منح خصم 20% للأطباء وأسرهم على كافة منتجات الشركة خاصة من فرع الزيتون المطور، والذى تم افتتاحه مؤخرا من خلال "كروت سيتم تقديمها للأطباء العاملين في مستشفيات العزل.

وحددت وزارة الصحة نحو 25 مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم تشغيل نحو 9 مستشفيات وهى النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعلية، العجوزة بالجيزة، 15 مايو بالقاهرة، إسنا بالأقصر، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان، تمي الأمديد بالدقهلية، العجمي بالإسكندرية.